Oli essenziali | tutti i benefici e come usarli

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Diffusi nell’ambiente, messi nell’acqua del bagno, per un massaggio, sulla pelle o per inalazione. Sono moltissime le modalità in cui si possono utilizzare gli oli, apprezzatissimi da un vasto pubblico per le loro proprietà che permettono di conciliare benessere, bellezza e relax. Cosa sono gli oliGli olisono composti di origine naturale che si ottengonoestratti aromatici da diverse parti delle piante. Dalle foglie ai fiori, fino alle cortecce e radici: ogni pianta accumula in punti diversi i suoi oli, utilizzati dal vegetale con scopi ben precisi, e in realtà molto diversi da quelli per cui li usa l’uomo. L’olio essenziale può servire ad attrare insetti per l’impollinazione o a difendersi da parassiti o dalla colonizzazione di altre specie di ...