Oggi è il Darwin day e non abbiamo buone notizie per le specie migratorie

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un report fotografa la situazione critica per i volatili e non solo, colpa soprattutto della distruzione degli habitat e del loro sovrasfruttamento

Perché Ciao Darwin oggi , venerdì 19 gennaio, non va in onda ? Questa settimana si fermano eccezionalmente le sfide del programma di Paolo Bonolis e ... (blogtivvu)

"Nessuno ha contribuito alla nascita di un numero così grande di discipline, sotto un unico ombrello concettuale, guardando così lontano come Charles Robert Darwin" ...Ecco perché il 12 febbraio è una data per riflettere sulle teorie dello scienziato, soprattutto in un mondo sempre più condizionato dai ...Intervista alla filosofa della scienza Elena Gagliasso per parlare, in occasione del Darwin Day, di negazionismi scientifici vecchi e nuovi ...