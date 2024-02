Odio contro Meloni | la foto choc sui social | bufera politica in Puglia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un gesto di assoluta brutalità. Un vile incitamento alla violenza, anche fisica. Un atto ignobile, reso ancor più grave perché l'autore dell'incomprensibile comportamento è un uomo di cultura. Almeno sulla carta. Unadel Premier Giorgiaa testa in giù è stata pubblicata tra le storie del profilo Instagram di Luca Dell'Atti, presidente del museo di Ostuni, splendida località in provincia di Brindisi. L'immagine è pubblicata tra le storie del profilo in cui ci sono anche alcuni riferimenti alle foibe e alle polemiche su Sanremo legate al conflitto mediorientale. “Siamo di fronte ad un gesto vergognoso di una gravità inaudita – ha sottolineato il consigliere regionale di Fratelli D'Italia, Luigi Caroli - ed è necessario che il sindaco di Ostuni e l'amministrazione provvedano immediatamente a revocare l'incarico conferito da poco a chi ha ...