Odgaard in Serie A è un messaggio per l’Inter | il valore della seconda squadra

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è una delle novitàA dopo il calciomercato invernale di riparazione ma non una novità assoluta in Italia. L’attaccante danese, attualmente in forza al Bologna, è solo un lontano parente di quello appena 18enne visto al(Primavera) nella stagione 2017/18 FINALMENTEA – Il nome di Jensnon suona come nuovo. Il primo gol inA all’esordio con la maglia del Bologna è un bel biglietto da visita. Non si tratta di un debuttante, però. Il classe ’99 danese segna la sua prima rete nel massimo campionato italiano a distanza di quasi cinque anni dalla prima e fino a Bologna-Lecce unica presenza inA. Il 24 febbraio 2019 tra le fila del Sassuolo contro la SPAL, sempre entrando dalla panchina. Al posto di ...