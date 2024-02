Occupazione e danni al Severi Correnti | la preside | “Accerteremo responsbilità ma nessuna caccia alla streghe”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano – “E’ partito l'iter disciplinare per accertare la partecipazione” degli studenti all'e “accertare la responsabilità di quanto successo. Siamo amareggiati e arrabbiati e non possiamo negare che ci sentiamo in difficoltà ma non facciamoallené processi. Io spero che siano gli stessi studenti a presentarsi e a dirci cosa hanno fatto”. Lo ha detto Gabriella Conte,dell'istitutodi Milano, durante la visita nella scuola di questa mattina del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. “Anche molti studenti sono profondamente amareggiati” ha aggiunto la, sottolineando che «”solo una ragazza è venuta ad autodenunciarsi e ci ha messo la faccia. Ci sta, è riconoscere l'errore. Ed è proprio su questo che, ...

“Occupare due scuole a Firenze , non per manifestare pacificamente le proprie idee, ma per fare ventimila euro di danni su arredi, porte, banchi, ... (ilfattoquotidiano)

Secondo il ministro Valditara è allo studio del governo una norma che prevede che chi compie danni alle scuole ne risponda civilmente.Occupazioni a scuola, cosa succede «Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni ...In visita al liceo di Milano, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara propone una norma che mira a responsabilizzare gli studenti.