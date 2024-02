Nuovo polo sportivo al via | Dedicato alle famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sono iniziati in questi giorni gli scavi in via Alberti, per ilimpiantoche sarà realizzato con i fondi del Pnrr ottenuti dal Comune. La nuova struttura, che si estenderà su ottomila metri quadrati, vede un investimento di 1,5 milioni di euro e ha l’obiettivo di diventare unper le. "Ilcentrointeragirà anche con l’asilo nido La Nave e con la scuola dell’infanzia Sempione – ha annunciato il sindaco Giacomo Ghilardi –. Ci saranno infatti spazi dedicati per lo sviluppo motorio e cognitivo dei bambini fino a sei anni". Ilsi comporrà di due parti, una al coperto e un’altra struttura per la pratica sportiva all’aperto. In particolare l’area sarà destinata a un pubblico ...