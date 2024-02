Nuovo Grande successo a Guidonia per IL KBS BLOCKLAND TEAM FIGHTERS L' Aquila con 6 ori e 2 argenti

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'- Torneo di Kick Boxing, K1 Domenica 11 febbraio 2024, tappa nazionale circuito ETF(valido per la qualificazione ai campionati italiani ETF), presso il palazzetto dello sport di(RM). Tanti gli atleti presenti in gara provenienti dalle regioni (Lazio - Abruzzo -Campania -Umbria -Toscana – Puglia) a disputare uno dei tornei di arti marziali più importanti e prestigiosi della stagione sportiva in corso. Tra questi si sono distinti gli Atleti del KBSL', allenati dal Maestro Di Pardo Francesco nella disciplina della Kick Boxing. Gli atleti delche ha partecipato all'evento, hanno meritato tutti l’attenzione dei giudici di gara e in particolare sono saliti sui gradini più alti del podio: ORO : Crhistian Galeone. Cristian ...

Il Grande Fratello 17 prosegue con la trentacinquesima puntata, in onda lunedì 12 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel ... (velvetmag)

Esselunga apre un nuovo supermercato e assume, almeno 100 persone. Accade in Romagna, dove dopo quello di Ravenna di cui abbiamo scritto QUI, l'insegna leader nella grande distribuzione ha deciso di a ...Il mondo delle criptovalute sta lavorando molto sul fronte della sicurezza, nel frattempo nuove valute si fanno largo aprendo a nuove opportunità.Il Virus Respiratorio Sinciziale - RSV è in aumento. In Europa, infatti, provoca più del 60% delle infezioni respiratorie acute in bambini inferiori ai 5 anni di età e negli adulti over 60 vengono ...