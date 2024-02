Nuovo attacco Houthi a una nave inglese Crosetto | “Guerra ibrida | l’Italia deve difendersi”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Ufficialmente gli Huthi lottano per la causa di Hamas ma la portata del conflitto è più vasta. Rischiamo un forte impatto economico stanno attaccando navi incapaci di, mentre i cargo cinesi e russi passano indisturbati. Tutto questo un effetto negativo principalmente pere crea squilibri inaccettabili nella concorrenza internazionale. Il Mar Rosso è uno dei colli di bottiglia cruciale del traffico commerciale globale. I cinesi stanno già contattando le aziende anche italiane per promuovere le loro compagnie marittime quelle spedizioni costano meno e non subiscono attacchi. E’ la nuovache abbatte intere economie e che potrebbe marginalizzare il Mediterraneo”. Così, in una intervista a La Verità, il Ministro della Difesa Guido, nel giorno in cui si segnala un ...