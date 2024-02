Nuovi agenti operativi Polizia | ora più controlli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Aumentano le pattuglie impiegate dalla questura sul territorio per cercare di prevenire i reati, mentre il posto didi piazza Duomo offrirà un supporto operativo importante per tenere sotto controllo le notti della movida. Ad annunciarlo è la stessa questura dopo che nelle ultime settimane a Prato e in provincia si è assistito ad una intensificazione dei reati, in particolare aggressioni e reati contro il patrimonio. Ipoliziotti assegnati alla città sono arrivati alla fine dell’anno scorso: si tratta di 18provenienti dalle scuole allievi di Alessandria, Piacenza, Trieste, Abbasanta e Pescara. Fu il questore Pasquale Antonio De Lorenzo a presentarli lo scorso 20 dicembre. Pochi giorni prima erano invece arrivati 14 neo vice ispettori. Gliadesso hanno completato la formazione prevista ...

