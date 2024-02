Nuova Aston Martin Vantage | con il restyling la potenza del V8 sale a 685 CV

l’Inter non avrà a disposizione Alessandro Bastoni per qualche giornata, dopo l’infortunio rimediato con l’Italia. Lo staff medico, però, vuole ... (inter-news)

Bastoni è una gradita novità sul tabellino ma non è l’unica per l’ Inter dopo la trasferta di Roma. E la macchina da gol nerazzurra ormai si estende ... (inter-news)

"Forse Lewis può portare quel qualcosa in più per lottare per il campionato. La macchina è lì". Nel giorno della presentazione della sua nuova Aston Martin, Fernando Alonso parla anche del passaggio d ...Il nuovo muso con la calandra ampliata nasconde un V8 biturbo ancora più potente: 665 CV e 800 Nm di coppia. Ma non è tutto, perché anche assetto e telaio sono stato perfezionarti per esaltare il coin ...La nuova Aston Martin Vantage GT3, frutto della collaborazione tra Aston Martin Racing e Aston Martin Performance Technologies, promette prestazioni straordinarie grazie al suo potente motore V8 bitur ...