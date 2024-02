Nuoto | Simona Quadarella lancia la sfida | “Tempo che va bene al mattino | non ho fatto tanta fatica”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una qualificazione alla finale dei Mondiali ottenuta tra quattro guanciali.è comodamente all‘ultimo atto dei 1500 metri nella competizione iridata di Doha, facendo segnare largamente il migliornella terza batteria in 16’02”96 endo un segnale a Bingjie Li, che si è risparmiata con il terzo crono in 16’13”61. La nuotatrice azzurra rivela le motivazioni della rinuncia ai 400 metri dei Mondiali ai microfoni della Rai: “Ci ho pensato un bel po’ e alla fine mi sono detta di fare soltanto le gare in cui mi sarei dovuta concentrare in quest’annata. Si è partiticon i 1500“. L’analisi della sua gara è breve e concisa, mostrando un lieve ma visibile ottimismo: “Mi sono sentita abbastanzain acqua. In realtà potevo già vedere quanto riuscissi a fare ...