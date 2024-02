Nuoto | Ruta Meilutyte fuori nei 100 rana! Pilato e Castiglioni avanzano senza brillare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Batterie dei 100 rana donne delle sorprese quelle della seconda giornata dei Mondiali 2024 di. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) eliminata la campionessa del mondo di Fukuoka (Giappone), la lituana R?ta Meilutyt?. Una prestazione lontanissima dai suoi standard, probabilmente risentendo di un periodo di forma non eccelso, vista la collocazione anomala di questa rassegna iridata. 1:07.79 per lei e 17° tempo nell’overall. Tutto si apre quindi, ma in casa Italia la condizione non sembra così eccelsa. Benedetta, che sul finire del 2023 ha ottenuto tempi eccellenti e la qualificazione olimpica in questa gara, ha fatto fatica a mettersi in modo. Un passaggio troppo lento nei primi 50 metri di 31.47 e poi un ritornosussulti per un decimo tempo nell’overall di 1:07.24 che parla chiaro. Vedremo se in semifinale ci saranno ...