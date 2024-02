Nuoto | risultati batterie Mondiali | Quadarella illumina | Pilato non convince | fuori Meilutyte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Andate in archivio ledella seconda giornata dei2024 diin corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-2 di heat nel quale l’Italia era presente tutte le gare e i riscontri sono stati di tenore differente nel bene e nel male. Francesca Pasquino, esordiente in una rassegna iridata, è riuscita a rientrare nel novero delle atlete qualificate per le semifinali dei 100 dorso donne con il crono di 1:01.54. Vedremo se penultimo atto riuscirà a fare un bel salto di qualità. Specialità con tante assenze, una su tutti quella dellaclasse australiana Kaylee McKeown, con l’americana Claire Curzan a svettare in 59.72. Nelledella medesima distanza al maschile molto bene Michele Lamberti, che ha stabilito il suo personale di 53.73 (53.76 il precedente), mettendo in mostra ...