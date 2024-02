Nuoto | ottima impressione per Simona Quadarella ai Mondiali | miglior tempo nei 1500 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024)ha iniziato con il piglio giusto i suoidi2024. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) la nuotatrice romana si è cimentata nelle batterie deistile libero. Prima prova per lei in questa rassegna iridata, vista la decisione di non disputare i 400 sl di ieri non essendo la sua vera gara in prospettiva olimpica. E così l’azzurra ha ottenuto ilriscontro delle heat di 16:02.96 convincendo per gestione e nuotata in vasca. Una gara che risente delle tante assenze, una su tutte quella dell’americana Katie Ledecky. Tuttavia,ha dovuto prestare attenzione a chi c’è e il riscontro odierno è stato sicuramente confortante se si pensa all’atto conclusivo, in programma domani alle 17.10 italiane. Impostando il pilota automatico da ...