Nuoto | Nicolò Martinenghi si tinge d’argento nei 100 rana Pilato e Castiglioni deludono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Entrata a far parte dell’album dei ricordi la seconda giornata di semifinali e di Finali dei Mondiali 2024 diin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) le emozioni non sono mancate di certo e andiamo a raccontarvi cosa sia accaduto nel day-2. L’argento diha regalato un sorriso al Bel Paese. Per Tete è la terza medaglia mondiale in tre edizioni iridate consecutive ed era la prova di consistenza che voleva. Il 58.84, tempo non eccezionale, è stato sufficiente per salire sul podio in un momento in cui la forma non è assolutamente al top. Successo per l’americano Nic Fink che in 58.57 ha riportato gli USA sul tetto del mondo dei 100uomini a distanza di 17 anni dall’ultima volta, quando fu Brendan Hansen a laurearsi campione del mondo a Melbourne (Australia). Bronzo per Adam Peaty, di ...