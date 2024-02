Nuoto | Nicolò Martinenghi si conferma d’argento ai Mondiali! Peaty non brilla e la spunta Fink

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Terza medaglia nelle ultime tre edizioni dei Mondiali diin vasca lunga. E’ questo il bilancio perche ha così arricchito il suo tesoretto, considerando anche l’oro di Budapest 2022, l’argento dell’anno scorso a Fukuoka, condiviso con l’olandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic. L’argento odierno ha un valore particolare perché dopo un 2023 problematico, in cui questioni personali non gli hanno permesso di rendere al 100%. A Doha (Qatar) ha ritrovato il gusto dell’agonismo puro, conquistando il pass olimpico e portandosi a casa un podio decisamente meritato. In casa Italia parliamo della settima medaglia iridata in questa particolare distanza tra gli uomini (1 oro, 5 argenti e 1 bronzo). Una gara lanciata fin da subito da un eccellenteche ha mostrato di godere ...