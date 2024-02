Nuoto | Mondiali Quadarella in finale nei 1500 sl con il miglior crono

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'azzurra domani in acqua per provare a prendere oro iridato e pass olimpico DOHA (QATAR) - Seconda sessione di batterie all'Aspire Dome di Doha che ospita fino a domenica i 21esimied Italche sfiora l'en plein. Ingresso incon il(16'02"96) neistile libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 9.46: L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17.00 con la seconda ... (oasport)

Andate in archivio le batterie della seconda giornata dei Mondiali 2024 di Nuoto in corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-2 di heat nel ... (oasport)

L'azzurra domani in acqua per provare a prendere oro iridato e pass olimpico DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Seconda sessione di batterie all'Aspire ...Iniziata l'ultima settimana dei Mondiali degli sport acquatici a Doha. Siamo ormai in dirittura d'arrivo, e domani sarà il dodicesimo giorno di competizione, tra nuoto in corsia e pallanuoto. Terzo gi ...Andate in archivio le batterie della seconda giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. All'Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-2 di heat nel quale l'Italia era presente tutte le gare e i riscontri ...