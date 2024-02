Nuoto | Mondiali | Pasquino fuori in semifinale nei 100 dorso

LIVE Italia-Grecia 0-0 - Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA : inizia il quarto di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’24” Fallo in attacco anche per Xenaki. 7’39” Fallo in attacco di Palmieri. Primo sprint per l’Italia, in ... (oasport)