Nuoto | Mondiali | la statunitense Douglass vince i 200 misti davanti

Niente Italia nella finale dei 100 rana di domani. Benedetta Pilato non nuota sui suoi standard ai Mondiali di nuoto in corsia di Doha e viene eliminata in semifinale, fallendo l'accesso all'ultimo at ...Non ha vinto l'oro ma ha battuto per la prima volta in vasca lunga Adam Peaty, il più grande della storia: è un valoroso argento bis d'argento quello di Nicolò Martinenghi nei 100 rana dei Mondiali di ...Niente finale dei 100 rana per Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto di Doha. La nuotatrice pugliese, quinta nella sua semifinale con il tempo di con 1'0670, è la prima degli esclusi per appena quatt ...