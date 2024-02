Nuoto | Matteo Ciampi | “Sono contrariato”; Marco De Tullio | “Spero di ritrovarmi presto”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non ci saranno rappresentanti italiani nelle semifinali dei 200 metri stile libero maschili ai Mondiali 2024 di: a Doha, in Qatar, le batterie hanno vistochiudere in 1’47?65, al 24° posto, eDefar segnare 1’48?46, in 29ma posizione. I due azzurri dopo la gara hanno analizzato le rispettive prestazioni ai microfoni di Rai Sport.De: “diperché voglio divertirmi, voglio tornare a fare delle competizioni che mi diano proprio la voglia di nuotare, di andare forte. C’è poco da raggiungere a quello che ho detto ieri, penso che comunque la gara sia andata sulla stessa linea, quindi niente. Adesso ci sarà la staffetta, proverò insieme agli altri a dare ...

