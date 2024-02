Nuoto | Martinenghi si conferma una certezza | a Parigi per una medaglia | ma tornerà Qin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Più con la testa che con le gambe. Nicolòsi è tinto d’argento nella Finale dei 100 rana uomini dei Mondiali di Doha (Qatar) in vasca lunga, massimizzando da campione quanto era disponibile nel proprio serbatoio. Lo stiamo dicendo in tutte le salse: rassegna iridata atipica e condizione generale non ideale, con alcune eccezioni che si stanno evidenziano nella squadra cinese e tedesca. Ciò detto, salire sul podio per la terza volta consecutiva, diventando il quarto nuotatore italiano a conquistare almeno 5 medaglie iridate in vasca lunga dopo Gregorio Paltrinieri (8), Thomas Ceccon (6) e Massimiliano Rosolino (5), è un riscontro ragguardevole se si tiene conto della grande continuità dimostrato dalle Olimpiadi di Tokyo in poi. Nei fatti, Tete è sempre salito sul podio nella massime competizioni in vasca lunga nei 100 rana, dando una dimensione eccellente del ...