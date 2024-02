Nuoto | Marco De Tullio e Matteo Ciampi eliminati nelle batterie dei 200 metri ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Niente Italia nei 200 stile libero aidia Doha.Devengonoin batteria al termine di due prestazioni davvero sottotono, in cui non impensieriscono nemmeno un po’ le posizioni valide per l’accesso alle semifinali del pomeriggio. Non c’è storia per De, che non riesce a spingere minimamente, continuando a dimostrare di non avere una grande condizione come visto ieri. Mai in lotta per le posizioni di vertice, facendo gara di fondo assieme al cinese Zhanle Pan, ieri recordman dei 100e oggi in acqua solo per sciogliere i muscoli: l’1.48.46 gli vale solo la nona piazza in batteria e la ventinovesima assoluta. Sembra andare un po’ meglio invece...