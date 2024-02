Nuoto | l’Italia si affida a Simona Quadarella | le avversarie da battere nei 1500 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’appuntamento è per domani alle 17.10. La Finale deistile libero femminili potrebbe essere un’occasione perin questi Mondiali 2024 diin vasca lunga. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), la nuotatrice romana sogna di vincere il secondo oro iridato, dopo quello di Gwangju del 2019. In quella circostanza mancava l’americana Katie Ledecky per un virus intestinale. La defezione di Ledecky, come di altre (l’australiana Ariarne Titmus ad esempio), si replica in questa circostanza per questioni di programmazione e potrebbe dare al’opportunità di concedere il bis e di vincere nella specialità in questione la quarta medaglia iridata della carriera. Il miglior tempo di ingresso nell’atto conclusivo di 16:02.96 ha destato ottima sensazione. “Non pensavo di nuotare 16’02”, ...