Nuoto | Benedetta Pilato sincera | “Non posso fare i miracoli | periodo strano Senza Meilutyte cambia tanto”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una batteria in controllo per. L’azzurra si qualifica alle semifinale dei 100 rana ai Mondiali diin corsia di Doha con il decimo tempo e ora si aprono degli scenari interessanti dopo l’eliminazione della detentrice del record mondiale Ruta. “mente di solito so che lei in qualifica non tira fuori grandi prestazioni, ma in realtà pensavo di essere rimasta fuori anche io – affermain zona mista ai microfoni Rai -. Ho avuto dubbi sulla mia forma in questi giorni. In mattinata mi sentivo abbastanza bene, non so il motivo della prestazione ma non voglio fasciarmi la testa. La gara si fa oggi pomeriggio“. L’azzurra prova a darsi una spiegazione delle sue sensazioni: “Penso sia il. Durante le vacanze di Natale ho ...