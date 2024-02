Nuoto | batterie Mondiali Doha 2024 | Quadarella miglior tempo nei 1500 | avanti anche Pilato e Lamberti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bilancio positivo per gli azzurri nelledella mattina di lunedì 12 febbraio per quanto riguarda ilin corsia aidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. In apertura infatti Francesca Pasquino ha ottenuto la qualifica per le semifinali del pomeriggio nei 100 dorso. L’azzurra classe 2002 ha chiuso in sesta posizione la sua batteria, che le vale il 14esimocon 1:01.54. “L’importante era rompere il ghiaccio, l’obiettivo è centrato ma ora non mi rilasso perché penso già alla semifinale, dove cercherò di fare del mio meglio. L’esordio da matricola è stato molto bello,per come ci hanno trattato i più esperti“, ha commentato Pasquino in zona mista ai microfoni di Rai Sport. Bene...