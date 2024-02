Nuoto | Adam Peaty lontano anni luce dal dominatore che fu Qin Haiyang sembra difficilmente attaccabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una delle immagini che porteremo con noi di questo Mondiale è la chiacchierata post gara tra Nicolò Martinenghi ed. Quello che un tempo era l’idolo inarrivabile, il tabu insormontabile, adesso dà l’appuntamento al rivale e amico per il Sette Colli di Roma, dopo aver subito la prima sconfitta dall’italiano in uno scontro diretto in vasca lunga. Non aveva certo bisogno di perdere per dimostrare la sua umanità, il campione britco. Negli ultimii trionfi sono diventati elemento marginale della sua vita ma lui di quella piscina che lo ha fatto diventare il numero uno al mondo non può farne a meno e quando hai toccato il fondo e inizi a risalire, anche un terzo posto in un Mondiale un po’ così può farti sorridere.non è, e forse non sarà più, quel marziano ...