Novità in casa Google | “Bard diventa Gemini e collaborare con l’IA sarà ancora più semplice”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 12 febbraio 2024): “Stiamo lanciando un’applicazione mobile eAdvanced” «Da quando abbiamo lanciatol’anno scorso, persone di tutto il mondo lo hanno utilizzato perconin un modo completamente nuovo: per prepararsi ai colloqui di lavoro, per eseguire il debug di un codice, per elaborare nuove idee per la propria impresa o, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, per creare immagini accattivanti». Cosìche informa gli utenti degli ultimi cambiamenti in tema di Intelligenza Artificiale con una versione potente grazie aAdvanced. «Advanced è molto più capace di svolgere compiti altamente complessi come la programmazione, il ragionamento logico, il seguire istruzioni complesse e il ...