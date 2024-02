Novate | compattatori a fuoco Fumo nero ma nessun pericolo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Incendio ieri anel cortile della ditta Rieco di via Fratelli Beltrami. Il rogo sarebbe divampato da un mezzo meccanico, forse due, a causa di un corto circuito e la nube si è originata dalla combustione dell’olio del mezzo, ma per fortuna le fiamme non hanno coinvolto inmodo l’impianto industriale. Sul posto diversi mezzi dei vigili deldel comando provinciale di Milano e una squadra della protezione civile. Il Comune tranquillizza:rischio per la salute.

Bruciano due compattatori alla Rieco di via Beltrami: intervengon i vigili del fuoco subissati dalle telefonate ...Incendio a Novate Milanese nel pomeriggio di domenica 11 febbraio: due compattatori dell’Amsa parcheggiati in via Eugenio Curiel sono stati avvolti e devastati dalle fiamme. Il rogo è stato domato dai ...(mi-lorenteggio.com) Novate Milanese, 11 febbraio 2024 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15,14, un incendio è divampato in due compattatori dell’Amsa parcheggiati in via Eugenio Curiel. Un ...