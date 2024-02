Notte di terrore per una donna e i suoi amici | stalker armato di coltello arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuestaa Bacoli i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno proceduto all’arresto in differita per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di un 38enne incensurato. La vittima, moglie dell’uomo, è terrorizzata e si presentata in caserma per raccontare ai militari cosa fosse accaduto poco prima. L’uomo – dallo scorso novembre – minacciava di morte lanon accettando la fine della loro relazione. Minacce inviate alle vittima attraverso diversi “canali” social e che raggiungono il culmine qualche ora prima che lacorresse in caserma. Un paio d’ore e quelle minacce virtuali si trasformano in realtà. L’uomo è sotto casa dellache fortunatamente è appena entrata nell’auto dei propriche la stavano attendendo. Il 38enne è ...