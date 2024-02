Nordcorea | Pyongyang | ' testato nuovo razzo guidato'

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 feb.(Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autoritàne hanno annunciato lo sviluppo di untipo dida 240 millimetri per lanciarazzi multipli.ritiene che questosistema di lancio di razzi, appena, rappresenterà un "cambiamento qualitativo" per le forze armate del Paese, il cui ruolo in battaglia "sarà rafforzato", secondo l'agenzia statalena Kcna.

Dopo l'invito di Kim Jong-un, Putin spiega di volersi recare "quanto prima" in Corea del Nord. Obiettivo della visita "rafforzare" le relazioni in ... (sbircialanotizia)

PYONGYANG, 10 feb. - Il leader nordcoreano Kim Jong Un considera la Corea del Sud il suo principale nemico ed è pronta ad occuparlo in caso di emergenza. La dichiarazione è arrivata in occasione del 76° anniversario della fondazione dell'Esercito popolare coreano.