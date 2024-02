Non serve spendere cifre assurde | ecco 12 smartphone sotto i 500 euro che competono con i top di gamma

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) I migliorii 500sono perfetti per chi vuole il meglio senzafolli. D’altronde, quella che era la soglia limite oltre la quale solo i miglioritop dierano riusciti a spingersi fino a pochi anni si è presto trasformata in una fascia medio-alta di mercato, riservata a chi cerca buone prestazioni senza raggiungere i picchi del segmento flagship. Dai migliori iPhone agliSamsung più recenti, era possibile comprare i cellulari più in voga a un prezzo che oggi è considerato nella media, per un mercato che ha subito un’impennata ai costi dovuta al boom di vendite degli anni scorsi e alla concorrenza sempre più agguerrita tra i principali brand. Certo, se vuoi mettere le mani soltanto sullo ...