“Non sapete cosa ho scoperto” Uomini e Donne | Ida Platano smaschera e poi caccia Mario

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Colpo di scena Ida: ha ‘fatto fuori’Cusitore, uno dei corteggiatori che il pubblico didava per favorito alla scelta finale. Ma a quanto pare la tronista è colma e e nell’ultima puntata andata in onda Maria De Filippi le ha dato subito la parola. La ex dama fatto un discorso molto serio, al termine del quale ha deciso di eliminare il corteggiatore ma prima di mandarlo via ha voluto sbugiardarlo per bene. Andiamo con ordine. Vero è che da giorni Idasembra sempre più stanca delle segnalazioni che le arrivano sul conto di. Segnalazioni infinite perché sì, ne sono arrivate altre. La tronista ha infatti esordito dicendo che, dopo la scorsa puntata di UeD, è stata raggiunta dall’ennesimo avvertimento sul conto del suo pretendente, questa volta ...