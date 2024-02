“Non può tornare ad Avetrana” Michele Misseri è libero ma non è nella sua villetta | il motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024)dall’11 febbraio, dopo aver scontato la sua pena in carcere per i reati di soppressione di cadavere e inquinamento di prove, in riferimento all’omicidio della nipote Sarah Scazzi, uccisa nel 2010 dalla cugina Sabrinae dalla zia Cosima Serrano. Ora si è saputo che non è tornato ad, in provincia di Taranto, nonostante fosse quasi certo il suo ritornosua. Ma adesso è stato il sito Fanpage a fare chiarezza sue il suo ritorno adche non c’è stato. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, l’uomo non è stato visto nel comune pugliese e c’è una motivazione ben precisa dietro questa sua inaspettata decisione. A riferire ogni ...