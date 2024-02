“Non permetterò che mi definisca” | Céline Dion racconterà anche la sua malattia

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 12 febbraio 2024)non si esibisce in pubblico ormai da cinque anni ma presto farà il suo grande ritorno, perlomeno sul piccolo schermo. La cantante, affetta da una rarissima– la sindrome della persona rigida, che colpisce una persona su un milione – ha girato un documentario sulla sua vita intitolato I Am:, presto in uscita su Prime Video. Un documentario che ha un significato importantissimo per lei. “Questi ultimi due anni sono stati una grande sfida per me, il viaggio dalla scoperta della mia condizione all’imparare a conviverci e gestirla; ma nonche mi“, ha scritto l’artista. “Mentre continuo sulla strada per riprendere a esibirmi, mi sono resa conto di quanto mi è mancato poter vedere i miei fan. Durante la mia assenza, ho ...