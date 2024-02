“Non gradisce i figli | il genero e la moglie” al suo funerale | e lo fa scrivere sul manifesto

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Il defunto nonal propriola presenza dei, dele della”: queste parole che il signor Elio, un uomo di 74 anni originario di Faleria, in provincia di Viterbo, ha fattosul suofunebre poco prima di morire. L’anziano uomo, del quale non si conosce il cognome, è morto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo aver affidato le sue ultime volontà a un’agenzia funebre di Aprilia, alla quale ha esplicitamente richiesto disulchenon sarebbero stati graditi durante le esequie. Vi raccomandiamo... ...

Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Succede in Russia, a Chelyabinsk, dove una festa in casa si è trasformata in un assurdo dramma. La proprietaria ... (dayitalianews)

Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Ieri pomeriggio, verso le 17:15, si è scatenata una violenta lite in una farmacia in via Verga, nel pieno centro ... (dayitalianews)

“Neanche il tempo di comunicare, il giorno dell’insediamento in Consiglio provinciale, che non avremmo gradito politiche di parte che il Presidente della Provincia Nino Lombardi presta il fianco alle ...Non sono ovviamente noti i motivi che hanno spinto l’uomo a una richiesta simile, ma di certo le epigrafi non sono passate inosservate ...Non vuole moglie e figli al funerale: 74enne morto a Viterbo e sui manifesti funebri fa trascrivere la sua ultima volontà ...