Non era una gara semplice Ripartire dalle cose positive

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "I ragazzi hanno fatto una prova importante soprattutto nel secondo tempo – commenta Roberto Breda – e sul gol dello Spezia piuttosto che un atteggiamento sbagliato c’è stata un po’ di malasorte, anche se sapete che non mi piace tirarla in ballo. Dunque niente alibi. Non era una partitae dobbiamoche abbiamo mostrato contro una buona squadra". Il dialogo con l’arbitro a fine partita: "Abbiamo parlato del recupero, ma partiamo dal presupposto che lui ha ragione perché il conteggio è stato fatto da quando siamo ripartiti dopo il nostro gol. Non ho rivisto il gol dello Spezia e non so se ci fosse fuorigioco". Si è vista una certa concorrenza per calciare il rigore: "C’è voglia di segnare da parte di tutti. Ma prima della partita era stato detto che il rigorista ...