Nomadi digitali | evoluzione in grado di generare opportunità di crescita

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sono freelance o impiegati che scelgono di lavorare da remoto senza vincoli di spazio: si chiamano “”, e ne abbiamo sentito parlare con maggiore frequenza dalla pandemia in poi. Il fenomeno delsmo digitale costituisce il risultato di un processo di trasformazione tecnologica in atto da tempo, ma sicuramente questa deriva è stato accelerata dalla pandemia. Il lavoro ibrido al tempo della Great Resignation A livello globale è oggi in corso un processo didelle dinamiche lavorative, dovuto a cambiamenti strutturali, tecnologici e sociali resi ancora più profondi dalla crisi pandemica. Secondo le previsioni di AT&T, mentre il lavoro totalmente da remoto dovrebbe subire un importante calo dal 2021 al 2024 (dal 56% al 19%), il lavoro ibrido conoscerà unadel ...

Forse non tutti sanno che dall’ottobre 2020 a Pontremoli è attivo il progetto Start-Working grazie al quale in paese si è creata una bellissima comunità di nomadi digitali e lavoratori da remoto. Il p ...Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi a Roma, alla Camera dei Deputati, per presentare a un whorkshop sulle potenzialità dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo del Paese l'aula Piscopica di Mind Du ...Il Giappone, alla ricerca di una chiave per il rilancio della propria economia, immagina di concedere visti per "nomadi digitali" della durata di sei mesi ...