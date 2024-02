Nolan sempre più vicino all’Oscar Premiata la regia di Oppenheimer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Hollywood brucia un’altra tappa nella corsa agli Oscar. Dopo Golden Globes e Critics Choice Awards, sabato sera il mondo dello spettacolo si è riunito al Beverly Hilton hotel di Beverly Hills per i premi assegnati dal Directors guild of America (Dga), il sindacato dei registi e degli aiuti registi. Tra le opere per il grande schermo, i colleghi hanno votato Christophermiglior regista dell’anno per, il kolossal sul padre della bomba atomica prodotto dalla Universal. I membri della Dga hanno preferitoa Yorgos Lanthimos, candidato per Povere creature! e a Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), che saranno i suoi avversari anche il 10 marzo al Dolby Theatre. Vento in poppa anche per Celine Song, che ha vinto come miglior regista di un’opera prima per il suo Past Lives, portato nelle sale americane dalla ...