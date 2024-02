NJPW | Rivelati gli ultimi due match di Kazuchika Okada | affronterà anche Matt Riddle

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è ormai pronto ad un grande passo per continuare la sua leggendaria carriera. Il wrestler nipponico sta per dire addio alla, federazione dove ha raccolto innumerevoli successi e disputato tantidi altissimo livello, e sarebbe pronto ad approdare in AEW, un accordo ormai quasi concluso come riportato ieri. Sembrava che ildisputato e vinto nella giornata di ieri contro Hiroshi Tanahashi potesse essere l’ultimo del Rainmaker, invece laha annunciato le ultime sue due apparizioni ufficiali. Tanti avversari e compagni Contro Tanahashi è stato sicuramente l’ultimoin singolo diin, infatti i prossimiannunciati saranno incontri a più uomini. Il ...

L’ultimo episodio di SmackDown ha visto la presenza di Triple H, Randy Orton vs. Sami Zayn con i primi match di qualificazione per Elimination Chamber. Fightful Select ha rivelato i produttori dell’ul ...In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Sports Illustrated, Seth Rollins è tornato a parlare di The Rock esprimendo tutto il rispetto che prova nei suoi confronti. Ma non solo: senza peli ...Nic Nemeth in una recente intervista ha rivelato perché non ha intenzione di tornare in WWE nel prossimo futuro.