Niko Romito apre un nuovo fast food dentro a un vecchio benzinaio di Ostia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ha aperto a, nella storica stazione di servizio Eni in piazzale della Posta, la nuova Alt-Stazione del Gusto, progetto ideato dallo chefe già testato all’Eur, in viale America 270, in collaborazione con Eni. Il menù, dalla colazione alla cena, viene definito dallo chef stellato “pop, che non vuol dire che non sia di qualità”. Tra le proposte: pollo fritto, bomba rivisitata dolce o salata e focacce di farine selezionate con diversi ripieni al baccalà mantecato. Il locale è stato inaugurato il 9 febbraio. Il progetto Alt stazione del gusto Alt-Stazione del Gusto è un progetto inaugurato nel 2018 a Castel di Sangro, che, come spiega«nasce per parlare, con un linguaggio gastronomico semplice, di cibo di qualità a quante più persone possibile. E per questo trova la sua ideale collocazione su ...