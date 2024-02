Niente mutande | Mahmood da Venier toglie il freno | lei di sasso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Anche la puntata di Domenica In è andata in onda in diretta dal teatro Ariston. Come accade ormai ogni anno, Marae tutta la sua banda si trasferiscono a Sanremo dopo il Festival per ospitare sul palco tutti i cantanti in gara. Tra siparietti e performance, il colore non è mancato. Una scena che particolarmente catalizzato l'attenzione dei telespetatori ha visto protagonisti la padrona di casa e. L'artista è entrato in scena con un vistoso pellicciotto e un paio di pantaloni con la vita bassissima. Il look scelto ovviamente ha incuriosito il pubblico in sala e i giornalisti. "Ma i pantaloni! Perdi le braghe!", ha detto. Il rapper milanese ha sorriso ma non ha replicato a questa battuta. Con Tuta Gold si è esibito nuovamente sul palco più conosciuto della Riviera ligure. Poi, ospite di ...