Nicola Lacorte | il padre di famiglia ucciso a colpi di fucile dal vicino di casa

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Undiha perso la vita per banalissime questioni di vicinato. La comunità di Villa Castelli è attonita per il dramma che si è consumato stamattina (lunedì 12 febbraio) in contrada Montescotano. Il 53enneè statodidal, l’81enne Carmelo...