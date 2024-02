NFL | i Kansas City Chiefs piegano i San Francisco 49ers all’overtime e fanno loro il Super Bowl!

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sono ia sollevare al cielo il Lombardi Trophy. Il LVIIIBowl, infatti, ha visto il successo per 25-22 contro i Sandopo overtime. All’Allegiant Stadium di Paradise-Las Vegas (Nevada) abbiamo assistito ad un match letteralmente elettrizzante con grandi giocate ed emozioni a non finire, tanto che è stato necessario l’overtime per decidere la squadra vincitrice. Con questo successocentra il suo quartoBowl della storia. Vittoria nel 2020 con i, quindi sconfitta con i Tampa Bay Buccaneers nel 2021, di nuovo successo un anno fa contro gli Eagles. L’era-Mahomes (terzo SB personale) rischia di essere una delle più ricche di sempre nella storia della NFL. ...

