Nettuno | il Comune cerca un professionista per il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Ildiha la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto in possesso di specifica professionalità cui affidare l’incarico professionale per la redazione del, considerando che l’affidamento del servizio de quo avverrà mediante affidamento diretto previo avviso di manifestazione di interesse nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000 e conformemente all’allegato A), debitamente compilata sottoscritta digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 ...