Netanyahu tira dritto | perché Rafah è decisiva per distruggere Hamas

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In questi giorni sulla stampa israeliana, e anche su quella straniera, soprattutto su quella straniera, le polemiche controsono state feroci. Nonostante la regola non scritta che i conti si faranno alla fine della guerra, la quasi totalità del lato sinistro dell’elettorato israeliano capeggiato da Yair Lapid, con Benny Ganz che, avendo i piedi su due staffe, barcolla ma non molla, da giorni sta chiedendo a gran voce le dimissioni del governo e la chiamata alle urne. Nella storia dello Stato Ebraico non si sono mai tenute elezioni con una guerra in corso, ma questa sinistra israeliana, sicuramente finanziata con denaro sul quale bisognerà, nei tempi e nei modi giusti, verificare le fonti, continua con questo mantra che oltre ad essere ormai diventato noioso è anche stucchevole. A rendere la situazione ancora più difficile sono state le dichiarazioni di alcuni ...