Netanyahu sordo agli appelli dell’Occidente | nuovi bombardamenti su Rafah | 100 morti per liberare due ostaggi Lui | “Un successo”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Entrare a, uccidere i membri di Hamas epiùpossibile, costi quel che costi. La lineaè chiara e l’esercito israeliano è già passato all’azione: nonostante glidella comunità internazionale, le richieste di evitare l’operazione di terra ada parte della Germania e l’ennesimo appello americano alla tutela dei civili, le bombe di Tel Aviv hanno colpito nella notte 14 abitazioni e tre moschee della città della Striscia al confine con l’Egitto dove si stanno rifugiando più di 1,5 milioni di persone fuggite dall’offensiva militare dello ‘Stato ebraico’. Il bilancio è sanguinosissimo: 100che vanno ad aggiungersi ai circa 28mila dall’inizio dell’operazione militare, per il 70% donne e bambini. Per ...

