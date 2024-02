Nella cisterna del tir non c’è benzina | ma 51 chili di cocaina | maxi sequestro in autostrada nel Napoletano

Ha perso il controllo dell' Autocisterna , ha sfonda to le barriere di protezione ed è stato sbalzato dalla cabina di guida precipita ndo in una ... (europa.today)

Alla luce di questo risultato la formazione di Pontinia sale a 21 punti in quarta posizione della classifica del massimo campionato nazionale a sole due lunghezze dalla vetta occupata dall’Erice che h ...Un risultato che permette alla squadra dei presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino di salire a 27 punti e di consolidare il quinto posto del girone E a un punto dalla quarta piazza ...CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley cede in tre set in casa del Valsa Group Modena e resta a 22 punti nella classifica del campionato di Superlega e viene agguantato proprio dalla formazione moden ...