“Ne parliamo fuori!” Grande Fratello | Anita choc dopo la ‘sbroccata’ di Alfonso Signorini L’hanno sentita tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024)2023, l’attacco a Beatrice Luzzi. Le vicende del reality show dicontinuano a entusiasmare il pubblico italiano. E in attesa di avvicinarci alla serata conclusiva che proclamerà il nome della vincitrice e del vincitore, in casa si alternano dinamiche imperdibili, proprio come quella che tira nuovamente in ballo una delle protagoniste dell’attuale edizione del programma, Bea. L’attacco a Beatrice Luzzi, la gieffina ci va giù pesante. Sono trascorse alcune settimane da quando la concorrente aveva sottolineato la difficoltà nel reggere le pressioni da parte degli inquilini. Beatrice Luzzi aveva sottolineato una spiccata stanchezza in seguito ai continui attacchi dei concorrenti. Leggi anche: “Fuori di testa!”., Sergio chiude con ...