Né con Trump né con la Nato | Tajani vuole l’esercito Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Le parole disulla? Non entro nella campagna elettorale americana, c’è un tema fondamentale che è quello della difesa europea, sono anni che insistiamo sulla necessità di avere un esercito europeo, di avere una politica di difesa europea che sia parte integrante della politica estera europea”. È quanto ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine di una conferenza stampa. Il ministro degli Esteri: “Le parole disulla? Non entro nella campagna elettorale americana” “Non è un caso – ha aggiunto– che ci siamo imposti per dar vita a una missione europea nel Mar Rosso che tuteli la sicurezza del trasporto marittimo. Bisogna capire che per contare anche all’interno dellabisogna essere ...