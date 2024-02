“Ne avevo proprio bisogno” Greta | il cuore a mille al Grande Fratello | scatta la promessa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Momento veramente bellissimo alper, che non si aspettava di vivere tutto questo. Invece improvvisamente la sua giornata ha avuto una svolta, a poche ore dalla nuova puntata in diretta con Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Tanta emozione per la giovane gieffina, che non poteva chiedere di meglio in questo lunedì di febbraio. Forse aspettava davvero solo questo attimo alha vissuto dei minuti indimenticabili e potrebbe anche fare ulteriori ringraziamenti nell’appuntamento in diretta su Canale 5. Altri gieffini che erano con lei al momento della comunicazione hanno iniziato a sorridere e l’hanno abbracciata con affetto smisurato, rendendola ancora più felice. Leggi anche: “Il momento più emozionante per lei”. ...